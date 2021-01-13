شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يحلق لاعلى -تحليل صباحي- 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلق السهم لأعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 8٫34 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر ابريل من عام 2018، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء،لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة الهام عند 9 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 8 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8.20 وبين مستوى المقاومة هو 8.48 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد