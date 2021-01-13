شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يحاول الارتفاع -تحليل صباحي- 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر ارتفاعه منذ بداية الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 6168 نقطة، متجاوزا القناة الهابطة قصيرة الأجل، وهو ما يعد إشارة ايجابية، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة 6250 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 6450 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,143 وبين مستوى المقاومة هو 6,200 نقطة