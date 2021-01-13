شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 13-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات 10838 نقطة، ليقلص بذلك خسائره التي حققها خلال الجلسة، حيث استهل الجلسة عند مستوى 10812 نقطة، ملامسا بذلك الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر الوصول لمستوى المقاومة 11100 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10650 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,794 وبين مستوى المقاومة هو 10,898 نقطة