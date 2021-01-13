شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يغلق على ارتفاع رغم تسجيل أسوأ مبيعاتها السنوية على الإطلاق في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تعاملات يوم الثلاثاء على الرغم من صدور بيانات أظهرت تسجيل الشركة أسوأ نسبة من مبيعات الطائرات على الإطلاق في العام الماضي بسبب جائحة "كورونا".



وكشفت "بوينج" عن أنها تلقت عروضا لشراء 184 طائرة فقط في عام 2020 من بينها 80 طائرة من طراز "737 ماكس" في الشهر الماضي بعد إلغاء الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة الحظر المفروض على طراز "737 ماكس" في ديسمبر/كانون الأول.



وفي عام 2020 وحده، ألغت شركات طيران طلبات شراء 650 طائرة من "بوينج"، وهو ما يعد أسوأ عام في المبيعات على الإطلاق في تاريخ الشركة، لكن "بوينج" سلمت 175 طائرة في نفس الفترة.



وتعرضت "بوينج" لضغوط شديدة في عام 2020 بسبب أزمة كورونا والقيود على السفر والرحلات الدولية فضلا عن تضررها من توقف طائرات "737 ماكس" منذ مارس/آذار عام 2019 بعد سقوط طائرتين من ذات الطراز.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "بوينج" بنسبة 0.8% إلى 208.4 دولار، وسجل أعلى سعر في جلسة الثلاثاء عند 209.1 دولار وأقل سعر عند 204.8 دولار.