شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع في انتظار خطة "بايدن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء في ظل التفاؤل السائد بالأسواق حيال خطة الرئيس المنتخب "جو بايدن" التي سيكشف عنها في وقت قريب.



ويستعد الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" للكشف عن خطته لضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد من أجل تحفيزه في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا" وإعادته لمسار النمو.



يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا واضطرار بعض الدول لعودة قيود الإغلاق من أجل احتواء الجائحة.



ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.8% أو ما يعادل 96 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 53.21 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 53.2 دولار وأقل سعر عند 52.07 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 1.6% أو ما يعادل 92 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 56.58 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر 56.7 دولار وأقل سعر عند 55.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 31068 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31114 نقطة وأقل مستوى عند 30888 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 36 نقطة) إلى 13072 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31105 نقاط وأقل مستوى عند 12963 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنقطة واحدة إلى 3801 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3810 نقاط وأقل مستوى عند 3776 نقطة.