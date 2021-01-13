شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تقفز بأكثر من 5% بعد تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.



وكشفت الوزارة في تقريرها الصادر اليوم أن إمدادات الذرة والصويا الأمريكية في سبتمبر/أيلول المقبل سوف تكون أقل من توقعاتها السابقة.



وكشفت الوزارة أنها تتوقع أن تكون المخزونات من الصويا المحلية الأمريكية عن موسم الحصاد 2020/2021 عند 140 مليون بوشل مقارنة بالتقديرات السابقة عند 175 مليون بوشل.



أما مخزونات الذرة في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن تسجل 1.552 مليار بوشل مقارنة بتقديرات ديسمبر/كانون الأول الماضي التي أطلقتها الوزارة عند 1.702 مليار بوشل.



كانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات الصويا الأمريكية سوف تسجل 139 مليون بوشل في حين ستسجل مخزونات الذرة 1.599 مليار بوشل.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 5.1% إلى 5.17 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.17 دولار وأقل سعر عند 4.89 دولار.