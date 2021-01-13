شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع مع انخفاض الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الثلاثاء وسط انخفاض ملحوظ للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ورغم التفاؤل في الأسواق الذي دفع المستثمرين نحو أسواق الأسهم.



وساد تفاؤل في الأسواق مع استعداد الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" للكشف عن خطته لضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد من أجل تحفيزه في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا" وإعادته لمسار النمو.



يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 90 مليون حالة على مستوى العالم كما أن الوفيات تقترب من مليوني حالة، كما أن الولايات المتحدة على وجه الخصوص سجلت مؤخراً 300 ألف حالة إصابة في يوم واحد.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% أو ما يعادل 15.1 سنت وأغلق المعدن النفيس عند 25.435 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 25.745 دولار وأقل سعر عند 25 دولارا.