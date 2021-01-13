شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع تزامنا مع ضعف الدولار وصدور بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل انخفاض العملة الأمريكية فضلا عن صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات حكومية أن الحساب الجاري الياباني سجل فائضا في الميزان التجاري بنحو 2.34 تريليون ين في حين أشارت التوقعات إلى تحقيق فاض قدري تريليوني ين.



هذا، ويستعد الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" قريباً للكشف عن خطته لضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد من أجل تحفيزه في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا" وإعادته لمسار النمو.



وتحاول دول العالم السيطرة على جائحة "كورونا" خاصة مع إعلان جامعة "جون هوبكينز" مؤخراً عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 90 مليون حالة على مستوى العالم كما أن الوفيات تقترب من مليوني حالة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 103.7، وسجل أعلى سعر اليوم عند 104.3 في حين سجل أقل سعر عند 103.7.