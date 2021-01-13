شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض رغم هبوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس وقع تحت وطأة الضغوط في ظل التفاؤل بشأن خطة تحفيز مالي جديدة في الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد.



ويستعد الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" للكشف عن خطته لضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد من أجل تحفيزه في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا" وإعادته لمسار النمو.



يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 90 مليون حالة على مستوى العالم كما أن الوفيات تقترب من مليوني حالة، كما أن الولايات المتحدة على وجه الخصوص سجلت مؤخراً 300 ألف حالة إصابة في يوم واحد.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.4% أو ما يعادل 6.6 دولار إلى 1844.2 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1864 دولار وأقل سعر عند 1835.8 دولار.