شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسترليني» يقفز بعد تصريحات لمحافظ بنك إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز الجنيه الإسترليني مقابل اليورو والدولار، الثلاثاء؛ بعد أن أدت تصريحات لآندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي عن جدوى أسعار الفائدة السلبية إلى كبح بعض التوقعات لأسعار للفائدة دون الصفر في بريطانيا.

وقال بيلي، أمس، إن هناك «الكثير من المشاكل» فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر، وإن مثل هذه الخطوة قد تضر البنوك.

وصعد الإسترليني، الذي يستفيد بالفعل من تحسن الرغبة في المخاطرة، 0.7 في المئة إلى 1.3620 دولار، وارتفع 0.5 في المئة مقابل العملة الأوروبية إلى 89.49 بنس لليورو. (رويترز)