شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق العالمية تعاند وسط ارتفاع عائدات سندات الخزانة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: زهير العربي

فشلت مؤشرات الأسهم العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا في التجاوب مع تطلعات المستثمرين لموسم الأرباح المقبل وتركيزهم على احتمال إقرار المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة في عهد الرئيس القادم جو بايدن؛ حيث تماسكت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات عند أعلى مستوى في عشرة أشهر، مما ساعد الدولار وزاد تكلفة الذهب، وفي هذا الإطار أضاف ازدياد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم لتصل إلى 90 مليوناً في الوقت الذي تواجه فيه الدول صعوبات بشأن وتيرة عمليات التطعيم، كما ساور القلق الأمريكيين حيال مستقبل وظائهم في خضم الجائحة، لتنخفض ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر على الرغم من خطط التحفيز التي أطلقت، مقارنة مع الشهر السابق له، بينما في آسيا اكتست معظم المؤشرات باللون الأخضر؛ حيث عاود المستثمرون شراء الأسهم فوراً بعد أن بدأت السوق تتراجع، مما يظهر القوة الأساسية للطلب في ظل ضعف الأسعار.

أظهر مسح لبنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي، أعلنت نتائجه، أمس الأول الاثنين، أن القلق ظل يساور الأمريكيين في ديسمبر/كانون الأول، حيال مستقبل وظائهم في خضم الجائحة، لتهوي توقعات العثور على عمل جديد في حالة البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير/شباط 2014. وقال المشاركون إن لديهم فرصة تبلغ 46.2% للعثور على وظيفة إذا أصبحوا عاطلين عن العمل، انخفاضاً من 47.9% في نوفمبر/تشرين الثاني، وأضافوا أن فرص فقد وظائفهم زادت قليلاً، لتصبح النسبة المتوقعة لفقد العمل 15% في ديسمبر/كانون الأول من 14.6% في نوفمبر/تشرين الثاني.

كما انخفضت ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات؛ لتسجل أدنى مستوى في 7 أشهر؛ حيث كشفت بيانات صادرة عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، أمس الثلاثاء، أن مؤشر ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة انخفض بنحو 5.5 نقطة خلال ديسمبر/كانون الأول، ليصل إلى مستوى 95.9 نقطة، مقارنة مع الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة الأعمال الصغيرة ستتراجع إلى مستوى 100.2 نقطة خلال الشهر الماضي.

وترجع قراءة ديسمبر/كانون الأول، إلى هبوط 9 من أصل 10 مكونات رئيسية للمؤشر، مع استمرار إجراءات الإغلاق في إلقاء العبء على النشاط التجاري، وتراجعت توقعات ظروف العمل خلال الأشهر الستة المقبلة بمقدار 24 نقطة إلى صافي سالب 16%.

وعلى الرغم من أن بنك الاحتياط الاتحادي الفيدرالي حاول دعم الأسواق عبر نشر بيانات تظهر أنه أرسل نحو 88.5 مليار دولار إلى الخزانة الأمريكية في 2020، وهو أعلى رقم منذ 2016 وارتفاعاً من 54.9 مليار دولار في 2019، مما يعكس ارتفاعاً في صافي دخل بنوك الاحتياطي مع قيام البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة وشراء أوراق مالية بتريليونات الدولارات لتيسير الأوضاع المالية وتخفيف الخسائر الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، إلا أن ذلك لم يساعد الأسواق؛ إذ رفعت الزيادة في حيازات المركزي الأمريكي من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي إلى أكثر من 7 تريليونات دولار العام الماضي وجلبت نحو 100 مليار دولار في إيرادات الفائدة، لكن ذلك لم يصعد بالمؤشرات، لكنه على الأقل جعلها تتحرك عرضياً مما قلص الخسائر.في بورصة نيويورك، بدأت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية جلسة التداول، أمس الثلاثاء، على ارتفاع طفيف بينما يترقب المستثمرون انطلاق موسم الأرباح هذا الأسبوع بحثاً عن قرائن على قوة الشركات الأمريكية والاقتصاد وينتظرون تفاصيل الحزمة القادمة من تحفيز اقتصادي رسمي، لكن المؤشرات سرعان ما تأثرت بالعوامل السابقة وسقطت في المنطقة الحمراء، لكن الخسائر كانت طفيفة فهبط المؤشر داو جونز 0.02%، وانخفض «إس آند بي» 0.03%، بينما ارتفع المؤشر ناسداك 0.16% بدعم من شركات التكنولوجيا.

الأسهم الأوروبية

وفي القارة العجوز، تحولت الأسهم الأوروبية، أمس الثلاثاء، من المنطقة الخضراء لتسقط في المنطقة الحمراء، فانخفض المؤشر ستوكس 0.09%، كما انخفضت كافة المؤشرات بنسب مختلفة.

اليابان

وفي طوكيو، ارتفع المؤشر نيكاي الياباني ليغلق عند أعلى مستوى في ثلاثة عقود، أمس الثلاثاء؛ إذ قادت أسهم شركات صناعة العقاقير النشاط بفضل تقرير ذكر أن عقاراً تصنعه تشوجاي للأدوية فعال في علاج مرضى «كوفيد- 19».

وصعد المؤشر نيكاي 0.09% إلى 28164.34 نقطة بعد أن تعافى من انخفاضات سجلها في وقت مبكر.