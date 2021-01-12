شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي المالي العالمي» يطلق منصة مجانية للتدريب على الاستثمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عن تعاونها مع أكاديمية كاندريام المعنية بالتوعية حول الاستثمار المستدام والمسؤول. وتأتي هذه الشراكة تعزيزاً لجهود دبي في ترسيخ مكانتها بصفتها المدينة المالية الأكثر استدامة في المنطقة، ومواصلة تطوير مهارات رأس المال البشري اللازمة من أجل المستقبل.

وتمهّد هذه الشراكة لإطلاق أول منصة مجانية ومعتمدة في العالم للتدريب على مبادئ الاستثمار المستدام والمسؤول وتواكب الشراكة بين الجانبين «رؤية الإمارات 2021» الرامية لبناء اقتصاد المعرفة التنافسي عبر تطوير القدرات المحلية والاستثمار في التعليم.

ويتألف برنامج التدريب من 8 مساقات دراسية معتمدة من دائرة الشؤون القانونية بدبي ويساهم التعاون بين الجانبين في تعزيز وصول الأكاديمية إلى مجتمع مركز دبي المالي العالمي، بما يضمن لإدارتها اكتساب فهم أعمق حول طرق التمويل وسط عالم أكثر استدامة.

وقالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، ورئيس أكاديمية مركز دبي المالي العالمي: «يلعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي بصفتها المدينة المالية الأكثر استدامة في المنطقة، وتطبيق رؤيتها في رسم ملامح جديدة لمستقبل القطاع المالي. ويساعد تعاوننا مع أكاديمية كاندريام في تحقيق هذه الأهداف الطموحة، وتزويد الجيل الجديد من المواهب بالمهارات اللازمة لقيادة التحول في القطاع المالي».