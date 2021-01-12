شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتي بنك» يخطط لتوسيع محفظة إدارة الأصول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «سيتي بنك»، الإمارات، عن خطط لتوسيع نطاق محفظته الخاصة بالأصول قيد الإدارة (AUM) بواقع 3 أضعاف لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025، فيما يعتزم «البنك» مضاعفة حجم فريق مديري علاقات العملاء الجدد لديه لدعم شبكة عملائه المتنامية.

ويسعى «البنك»، إلى مضاعفة عدد عملائه ب 4 مرات على مدى السنوات الخمس المقبلة وذلك في إطار خطة استراتيجية النمو الطموحة القائمة على استراتيجية «كسب الثروة».

وتم تصميم مركز «سيتي جولد» لتلبية الاحتياجات المصرفية والاستثمارية العالمية للأفراد من أصحاب الثروات بأصول قابلة للاستثمار تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار فأكثر ويقدم المركز خدمات إدارة الثروات والحلول المصرفية الرقمية والحلول المصممة خصيصاً لمواكبة المتطلبات الاستثنائية لأصحاب الثروات والعملاء المرموقين الذين أصبح لديهم تفضيلات أكثر عالمية ورقمية وموجهة نحو توفير حلول الادخار والاستثمار؛ إذ يرغب عملاء البنك بشكل متزايد بتوفر خدمات رقمية مع المحافظة على المرونة في الحصول على مشورة إدارة الثروات من فريق من الخبراء المدربين.

وقال دينيش شارما، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في سيتي بنك لمنطقة الشرق الأوسط: « أصبح بإمكان قاعدة عملائنا المتنامية تسجيل وإدارة ثرواتهم في السلطات القضائية المتعددة عن طريق مدير علاقات عالمي واحد».