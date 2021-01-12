شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتحول إلى الانخفاض مع استمرار القلق من أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل استمرار المخاوف في الأسواق من مغبة تفاقم أزمة كورونا.



وتتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم لا سيما في الولايات المتحدة التي سجلت مؤخراً أكثر من 300 ألف حالة في يوم واحد.



وكشفت جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 90 مليون حالة على مستوى العالم كما أن الوفيات تقترب من مليوني حالة.



تتواصل الجهود في العديد من الدول لاحتواء الجائحة من خلال توزيع جرعات من لقاحات واعدة مصادة لفيروس "كورونا"، ومن بينها لقاح "فايزر – بيونتك" ولقاح "موديرنا" وأيضا "أسترازينيكا".



من ناحية أخرى، تستعد الولايات المتحدة لانتقال السلطة من إدارة الرئيس "دونالد ترامب" إلى الرئيس المنتخب "جو بايدن" في العشرين من يناير/كانون الثاني الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.