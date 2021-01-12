شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعاود الارتفاع في انتظار بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى ترقب بيانات المخزونات الأمريكية.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة في حين ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا الأربعاء.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.3 نقطة.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم لاحتواء جائحة كورونا مع تجاوز عدد الإصابات 90 مليون حالة واقتراب عدد الوفيات من مليوني شخص.



كانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن نيتها خفض إنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميا على مدار شهري فبراير/شباط ومارس/آذار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 52.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 53.2 دولار وأقل سعر عند 52.07 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 1.5% إلى 56.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر 56.7 دولار وأقل سعر عند 55.5 دولار.