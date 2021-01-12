شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع في ظل التفاؤل حيال النمو الاقتصادي عام 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل التفاؤل المستمر بشأن الاقتصاد العالمي وتعافيه من الجائحة خلال العام الجاري.



يأتي ذلك في ظل طرح عدد من اللقاحات وبدء العديد من الدول حملات لتطعيم مواطنيها للوقاية من فيروس كورونا.



ومن أبرز اللقاحات التي تم الموافقة عليها لقاح "فايزر – بيونتك" ولقاح "موديرنا" حيث تم اعتمادها بشكل طاريء في عدد من الدول حول العالم أبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها.



وكشفت جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 90 مليون حالة على مستوى العالم كما أن الوفيات تقترب من مليوني حالة، كما أن الولايات المتحدة على وجه الخصوص سجلت مؤخراً 300 ألف حالة إصابة في يوم واحد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7727، وسجلت العملة الأسترالية أعلى سعر اليوم عند 0.7741 في حين سجلت أقل سعر عند 0.7646.