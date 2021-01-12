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ومثل الهيئة نائب المحافظ لقطاع الطيف الترددي الدكتور محمد العتيبي، فيما مثل المركز المدير العام المكلف الدكتور سامي الحميدي، بحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وقعت مذكرة تعاون مشترك مع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية لتبادل الخبرات في مجال استخدام وإدارة الطيف الترددي.ومثل الهيئة نائب المحافظ لقطاع الطيف الترددي الدكتور محمد العتيبي، فيما مثل المركز المدير العام المكلف الدكتور سامي الحميدي، بحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي.

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