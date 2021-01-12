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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رؤية سوفت باع ما قيمته نحو ملياري دولار من أسهم أوبر، في محاولة للاستفادة من الزيادة الكبيرة في قيمة عملاق النقل في الولايات المتحدة، وفقا لتقرير قدمته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وبحسب وكالة بلومبيرج الإخبارية، فقد باع صندوق التكنولوجيا العملاق رؤية سوفت مليون سهم مقابل 53.46 دولارا للسهم. ولا يزال الصندوق هو المساهم الرئيس في الشركة، حيث تبلغ حصته 10% بقيمة 10 مليارات دولار بالأسعار الجارية.

وكان رؤية سوفت قد استثمر بكثافة في شركات النقل التشاركي، بما في ذلك أوبر الأمريكية، ودي دي الصينية، وشركة علا في الهند، وجراب في سنغافورة.