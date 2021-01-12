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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الموارد والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أوضح أن التعديلات المقترحة لنظام العمل تسهم في تطوير ودعم وإصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل مثالية. وقال الوزير في حسابه على (تويتر)، إن التعديلات ستسهم في تحقيق أهداف الوزارة وإستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030. ورفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشروع تعديل نظام العمل على منصة (استطلاع) ابتداء من 6 يناير الجاري ولمدة شهر؛ لاستطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل. ورفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشروع تعديل نظام العمل على منصة (استطلاع) ابتداء من 6 يناير الجاري ولمدة شهر؛ لاستطلاع مرئيات العموم حول المواد المراد تعديلها في نظام العمل. وزير الموارد البشرية

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