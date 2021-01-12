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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى كوريا الجنوبية تراجعت بنسبة 11% خلال 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، أن البلاد تلقت تعهدات استثمار أجنبي بقيمة 20.7 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بـ23.3 مليارا في 2019، مشيرة إلى تراجع حجم الاستثمارات التي تلقتها البلاد بالفعل بنسبة 17% خلال الفترة المذكورة إلى 11 مليار دولار. وأضافت أنه في الوقت الذي تراجعت فيه تعهدات الاستثمار الأجنبي بشكل حاد في النصف الأول من 2020 بسبب جائحة وأضافت أنه في الوقت الذي تراجعت فيه تعهدات الاستثمار الأجنبي بشكل حاد في النصف الأول من 2020 بسبب جائحة كورونا ، خططت البلاد لجذب المزيد من الاستثمارات في النصف الثاني على خلفية تحكمها بنجاح نسبيا في وتيرة تفشي الفيروس.

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