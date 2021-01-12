شكرا لقرائتكم خبر بنوك عالمية تتوقع سعرا للنفط بين 60 و65 دولارا بدعم الخفض السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما رفع بنك (جولدمان ساكس) توقعاته لأسعار النفط، إلى 65 دولارا سعر لخام برنت الصيف المقبل، أفاد (سيتي بنك) بأن الخطوة السعودية للخفض الطوعي ستسرع السحب من المخزونات وتعمقه، ما سيدفع خام برنت فوق 60 دولارا للبرميل بحلول أواخر 2021.

وجاءت توقعات مصرف الاستثمار الأمريكي (جولدمان ساكس) بعد اجتماع أوبك الأسبوع الماضي؛ حيث ستساعد في تحييد المخاطر على المدى القريب. ويتوقع جولدمان حاليا أن يصل سعر خام برنت إلى 65 دولارا للبرميل بحلول الصيف، قبل التوقعات السابقة لوصول العقود إلى هذا المستوى بحلول نهاية العام.

وقررت السعودية خفضا إضافيا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا في فبراير ومارس، وذلك في الوقت الذي يبقي فيه أغلب المنتجين في أوبك+ بموجب اتفاق على إنتاجهم ثابتا تزامنا مع إجراءات إغلاق جديدة.

من جهته أفاد سيتي بنك أنه يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 59 دولارا للبرميل في 2021، مقارنة مع 54 دولارا للبرميل في التوقع السابق. وأظهرت توقعات البنك أن خام برنت سيصل الذروة عند 61 دولارا للبرميل في الربع الأول من 2022، ثم يتراجع صوب 56 دولارا للبرميل بنهاية 2022.

كما توقع أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط 97.8 مليون برميل يوميا للعام الحالي، انخفاضا من 98.1 مليون برميل يوميا في التوقع السابق.

وخفض البنك من توقعاته للطلب خلال الربع الأول من 2021 إلى 95.5 مليون برميل يوميا من 96.38 مليون برميل يوميا بسبب التفشي الأشد لفيروس كورونا مقارنة مع التقديرات السابقة وإجراءات إغلاقات شامل واسعة النطاق.

وعدل توقعات الطلب على النفط في الربع الثاني من 2021 إلى 97.2 مليون برميل يوميا من 97.7 مليون برميل يوميا، مع تركز معظم خفض التوقعات في آسيا عدا الصين.

وقال التقرير «إن خطوات السعودية و(أوبك+) ستسرع السحب من المخزونات وتعمقه، ما سيدفع خام برنت فوق 60 دولارا للبرميل بحلول أواخر 2021».

وتوقع تسارع السحب من مخزونات النفط العالمية إلى 3.2 ملايين برميل يوميا في الربع الأول من العام الحالي، ثم ينحسر عن ذلك انحسارا طفيفا، ليستقر متوسط السحب في 2021 دون تغير عند 1.9 مليون برميل يوميا.

وذكر أن الخفض المفاجئ لإنتاج السعودية والتحرك المنسق لأوبك+ قد يزيح ما يصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا من النفط عن الأسواق مقارنة مع توقعات سابقة للربع الأول من 2021.

وأضاف البنك أن إنتاج (أوبك+) قد يبلغ نظريا 36.06 مليون برميل يوميا في المتوسط في الربع الأول من 2021 مقارنة مع مستوى أساس عند 36.17 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2020.