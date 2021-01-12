22.6 % من عقود الأراضي السكنية في ديسمبر تذهب لمكة

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وأوضح (سكني) في بيان أمس، أن الأراضي شملت 719 في منطقة مكة المكرمة تمثل نسبة 22.6% من إجمالي الأراضي الموزعة، و638 أرضا في منطقة الرياض، و464 أرضا في القصيم، إضافة إلى 172 أرضا في منطقة عسير، و225 أرضا في المنطقة الشرقية، و268 في جازان، وفي منطقة نجران 136 أرضا، و184 أرضا في منطقة المدينة المنورة، و36 أرضا في منطقة الجوف، و138 في منطقة حائل، و25 في منطقة الباحة، و20 أرضا في الحدود الشمالية، و156 أرضا سكنية في منطقة تبوك.ولفت البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوّها بأن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450-527 م2 للأرض الواحدة.
وبين أن الأراضي السكنية تعد إحدى الخيارات التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضا فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدات سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدات سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراض لبناء منازلهم ذاتيا.
وكانت البوابة الالكترونية لبرنامج (سكني) أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول الكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الالكترونية لهم.
يُذكر أن إجمالي المستفيدين من (سكني) بلغ أكثر من مليون أسرة من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يوفّرها (سكني) منذ انطلاقه في2017 حتى 2020، وتنوعت الخيارات بين شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي، إضافة إلى (الإسكان التنموي) وضريبة التصرفات العقارية وغيرها من الخدمات السكنية المتنوعة.
توزيع الأراضي حسب المناطق:
- 136 نجران
- 719 مكة المكرمة
- 184 المدينة المنورة
- 638 الرياض
- 225 الشرقية
- 20 الحدود الشمالية
- 138 حائل
- 268 جازان
- 172 عسير
- 25 الباحة
- 464 القصيم
- 36 الجوف
- 156 تبوك
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