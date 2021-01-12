نادك تقود تحالفا لتقديم عرض استحواذعلى مطحنة دقيق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة أولام الدولية، وشركة الراجحي الدولية للاستثمار، وشركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري، لتشكيل تحالف لتقديم عرض مشترك للاستحواذ على مطحنة دقيق من أصل مطحنتي دقيق سيتم طرحها للتخصيص من قبل المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب. ويعتزم المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب تخصيص مطحنتي إنتاج دقيق وذلك جزء من خطة وبرنامج رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستفادة من الأصول الحكومية وتحسين كفاءتها التشغيلية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد الأسس التي سينطلق منها الأطراف للتفاوض بشأن إبرام اتفاقية مشروع مشترك في حال ترسية العرض المشترك للأطراف. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد الأسس التي سينطلق منها الأطراف للتفاوض بشأن إبرام اتفاقية مشروع مشترك في حال ترسية العرض المشترك للأطراف. وسيتم تحديد قيمة العرض المشترك باتفاق الأطراف وبعد استكمال الدراسات المالية والقانونية على الأصل المراد الاستحواذ عليه.

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