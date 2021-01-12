لوسيد موتورز تبحث طرح أسهمها للاكتتاب العام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجري شركة لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية محادثات لطرح أسهمها للاكتتاب العام بقيمة قد تصل إلى 15 مليار دولار من خلال الترتيب لعملية اندماج مع إحدى شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة التابعة لشركة مايكل كلاين.

وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها في حديثها لوكالة بلومبيرج الإخبارية، إن الصفقة يمكن أن تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار، لافتين إلى أن الشركة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة تعمل مع مستشارين ماليين، إلا أن المحادثات قد لا تسفر عن اتفاق.

وبحسب الوكالة الأمريكية فإن كلاين قد لعب دورا بارزا في توجيه استثمارات المملكة، حيث عمل مستشارا لصندوق الاستثمار العام.

ومن بين الصفقات الأخرى، قدم المشورة بشأن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية.