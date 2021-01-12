شكرا لقرائتكم خبر عقد استثماري لبناء مصنع لتدوير النفايات الصلبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضحت الأمانة أن هذا المشروع الذي تشرف عليه وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة، يأتي امتدادا لجهود أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 لإشراك القطاع الخاص بالتنمية ورفع جاذبية الاستثمارات البلدية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وطرح الفرص الاستثمارية المبتكرة لتطوير الخدمات البلدية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت أمانة المنطقة الشرقية أمس عقدا استثماريا لبناء مصنع متكامل لتدوير النفايات الصلبة من مخلفات المباني الإنشائية لإدارة المخلفات الإنشائية بنظام BOT ومعالجتها والتخلص منها بطريقة بيئية وصديقة للبيئة، وإنتاج مجموعة من المنتجات التي منها الحصى المعاد تدويره، الذي يمكن إعادة استخدامه في مشاريع الأمانة.وأوضحت الأمانة أن هذا المشروع الذي تشرف عليه وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة، يأتي امتدادا لجهود أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 لإشراك القطاع الخاص بالتنمية ورفع جاذبية الاستثمارات البلدية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وطرح الفرص الاستثمارية المبتكرة لتطوير الخدمات البلدية.

كانت هذه تفاصيل خبر عقد استثماري لبناء مصنع لتدوير النفايات الصلبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.