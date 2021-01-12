شكرا لقرائتكم خبر عن النفط فوق 56 دولاراً للبرميل مع تبديد شح الإمدادات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع النفط الثلاثاء فوق 56 دولاراً للبرميل وما زال بالقرب من أعلى مستوى في 11 شهراً، إذ يبدد شح الإمدادات وتوقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية أثر مخاوف إزاء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا عالمياً.

وتقول السعودية إنها ستخفض الإنتاج مليون برميل يومياً إضافية في فبراير/ شباط ومارس/ آذار لمنع المخزونات من الارتفاع. ومن المتوقع أن تظهر أحدث تقارير لإمدادات النفط الأمريكية تراجع مخزونات الخام للأسبوع الخامس على التوالي.

وصعد خام برنت 58 سنتاً أو ما يعادل 1% إلى 56.24 دولار للبرميل، بينما ربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتاً أو ما يعادل 0.8% إلى 52.67 دولار للبرميل.

وكتب ستيفن إينس كبير إستراتيجيي الأسواق العالمية لدى أكسي في تقرير «أعتقد أن السوق ستستنتج سريعاً أن التراجع المتواضع للأسعار أمس، بشرط استمرار احتواء انتشار الفيروس في الصين، لم يكن سوى أمر هامشي».

ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى منصبه في العشرين من يناير/ كانون الثاني في ظل سيطرة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه على مجلسي الكونجرس، «بتريليونات» من الإنفاق الإضافي للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

وربح النفط أيضاً بفضل توقعات بمزيد من الانخفاض في مخزونات الخام الأمريكية. ويتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز هبوط مخزونات النفط الخام الأمريكية 2.7 مليون برميل لتسجل انخفاضاً للأسبوع الخامس على التوالي. (رويترز)