شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات فنادق دبي في ديسمبر تلامس مستويات ما قبل «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكد تقرير صادر عن مؤسسة «إس تي آر» أن القطاع الفندقي في دبي سجل خلال ديسمبر/كانون الأول 2020 أداء قوياً هو الأفضل منذ بداية تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن الأسعار والإيرادات كانت الأعلى منذ يناير، بينما كان الإشغال الأفضل منذ فبراير.

وأوضح التقرير أن مؤشرات القطاع الفندقي في دبي خلال ديسمبر/كانون الأول 2020، اقتربت من مستويات ما قبل «كوفيد-19»، كما أن بعضها تجاوز أداء ما قبل الجائحة.

وقال التقرير الشهري الصادر عن المؤسسة البريطانية المعنية بأبحاث القطاع الفندقي على مستوى العالم إن قطاع الفنادق في دبي سجل أعلى مستويات الأداء منذ بداية الوباء، وفقًا للبيانات الأولية لشهر ديسمبر 2020.

وأوضح تقرير «إس تي آر» أن مقاييس الأداء الرئيسية الثلاثة في دبي التي تشمل «الإشغال»، و«معدل السعر اليومي»، و«العائد على الغرف الشاغرة» اقتربت من مستويات ما قبل الوباء، على الرغم من انخفاض المقارنات على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن معدل الإشغال الفندقي في دبي خلال ديسمبر بلغ 71.0% بتراجع 10% فقط من العام 2019، كما بلغ متوسط السعر اليومي نحو 608.9 درهم، بتراجع 9.1% فقط، بينما تراجع العائد لكل غرفة متوفر بنسبة 18% إلى 432.9 درهم.

وأكد التقرير أن الفنادق سجلت أعلى معدل سعر يومي وإيرادات على الغرف المتوفرة منذ يناير 2020، مشيرة إلى أن مستويات الإشغال كانت الأعلى في السوق منذ فبراير.

ولفت التقرير إلى أن يوم 31 ديسمبر 2020 كان الأفضل أداءً للقطاع الفندقي، حيث وصل الإشغال إلى 82%، فيما قفز متوسط السعر اليومي إلى 1364.6 درهم، ووصلت إيرادات الغرفة إلى 1119.25 درهم.