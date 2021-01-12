اندماج «بيوت» و«دوبيزل» يرفد السوق بـ 200 فرصة عمل

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «بيوت» و«دوبيزل»، الشركة المليارية المندمجة والمتخصصة في قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات، عن حملة توظيف تهدف من خلالها إلى توفير أكثر من 200 فرصة عمل في مختلف المجالات التي تستهدف الكفاءات المحلية في دولة الإمارات.

يأتي هذا التوسع الاستراتيجي في الدولة كجزء من خطة شاملة وضعتها مجموعة «إيميرجنج ماركتس بروبرتي جروب» (إي إم بي جي) المالكة لشركتي «بيوت» و«دوبيزل»، والتي تسعى من خلالها إلى جذب واستقطاب أفضل الكفاءات المحلية في مختلف المناطق والمجالات في الإقليم، حيث أعلنت المجموعة عن توافر أكثر من 200 فرصة عمل أخرى في أبرز الأسواق الإقليمية مثل باكستان، ولبنان، ومصر.

وأكدت سوزان جندي، رئيسة قسم الموارد البشرية في «بيوت» و«دوبيزل» بأن المجموعة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير الكفاءات المحلية، وتوفير منصة تحتضن المواهب بمختلف مستويات الخبرة والمجالات الوظيفية.

وأضافت جندي: «نحن مؤسسة يتمحور عملها حول التكنولوجيا والبيانات، ونعي تماماً الدور المحوري للكفاءات المحلية، والقدرة التي تتمتع بها هذه الخبرات للمساهمة في تطوير القطاع التقني بشكل خاص، لذلك؛ نسعى دوماً نحو تقديم المنصة الأفضل لتوفير فرص عمل تمكنهم من الحصول على خبرات وظيفية مميزة تسهم بفتح آفاق عملية، وإتاحة المجال لتطوير هذه الكفاءات وتنميتها في سوق عملي يتسم بالديناميكية، مع مواصلة ضمان تكافؤ الفرص للجميع على حد سواء، الأمر الذي يؤكده تساوي نسب الموظفين الحاليين تقريباً من كلا الجنسين في المجموعة».

وقال حيدر علي خان، رئيس مجموعة «إي إم بي جي» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرئيس التنفيذي لمنصتي «بيوت» و«دوبيزل»: يشكل احتضان المواهب المحلية جزءاً رئيسياً من خطط عمل مجموعة «إي إم بي جي» في كافة الأسواق التي تنشط بها، وذلك إيماناً منّا بقدرة هذه الخبرات على تقديم أفكار إبداعية ومستدامة تتناسب مع متطلبات الأسواق المحلية. وبصفتنا شركة مليارية تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، فإننا نفخر بالمشاركة في تنمية جيل جديد من المهنيين والخبراء وأصحاب المواهب، القادرين على تولي مناصب قيادية مع مواكبة أفضل الممارسات المتبعة في العالم في هذا المجال.