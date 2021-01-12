شكرا لقرائتكم خبر عن منصة إلكترونية لتجارة السيارات في «سوق الحراج» بالشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلق قطاع إدارة الأصول في شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، منصة وتطبيق شرّاي، بهدف دعم عمليات بيع وشراء السيارات في سوق الحراج بالشارقة، لمواكبة التطور التكنولوجي في جميع القطاعات، وبما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة وأهدافها القائمة على تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام قائم على الابتكار والتطور.

وتتيح المنصة الرقمية وتطبيق شرّاي الذكي، الفرصة للتجار والجمهور للتسوق بسهولة للوصول إلى سوق الحراج للسيارات، لعرض سياراتهم الجديدة والمستعملة، ما يمكن التجار من الوصول إلى نطاق واسع من المتعاملين والزبائن من السوق المحلي، والأسواق الإقليمية والعالمية، وفق أفضل المعايير التقنية.

وقال محمد بن عيسى، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في شركة الشارقة لإدارة الأصول: نسعى إلى توفير وإطلاق مشاريع نوعية ومبتكرة، من شأنها بناء اقتصاد تنافسي لإمارة الشارقة، وسندخل من خلال إطلاق منصة شرّاي الرقمية والتطبيق الذكي في مرحلة جديدة من التجارة الالكترونية، التي تعود بالنفع والفائدة لمصلحة تجار سوق الحراج في المرحلة الأولى، فيما سيتمكن مستخدمو منصة وتطبيق شرّاي، من التجار والشركات والأفراد من داخل الدولة وخارجها، من الاستفادة من كافة الخدمات في المرحلة الثانية، وذلك ضمن خطط توسيع نطاق الاستخدام.