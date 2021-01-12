شكرا لقرائتكم خبر عن «ألف» تطلق «سما ريزيدنس» ضمن مشروع «الممشى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «ألف»، إطلاق مشروع «سما ريزيدنس»، بالقرب من مطار الشارقة الدولي، والمدينة الجامعية، والعديد من الوجهات المميزة النابضة بالحياة في الشارقة، والذي يوفر فرصة للعيش والاستثمار، في وحدات سكنية مميزة مفروشة بالكامل، لأول مرة.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية في «سما ريزيدنس» 127 وحدة سكنية، منها 103 وحدات مكونة من غرفة نوم وصالة، بـ 9 تصاميم مختلفة، و24 وحدة سكنية مكونة من غرفتي نوم، بـ 3 تصاميم مختلفة.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»: يمثل «سما ريزيدنس» تجربة جديدة من المجموعة، وإضافة نوعية لمشروع «الممشى»، التي جاءت نتيجة للنجاح الكبير الذي حققه المشروع، والذي يعتبر أحد أهم المشاريع للراغبين في العيش والاستثمار في إمارة الشارقة بأسلوب حياة عصري مميز.

وأضاف عطايا، تسعى مجموعة «ألف» لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي، كما تعمل «المجموعة» باستمرار على تطبيق أفضل المفاهيم في العمارة الحديثة، والممارسات العصرية التي تواكب التطور المستمر لإمارة الشارقة.

وتابع عطايا: يوفر «سما ريزيدنس» وحدات سكنية بخيارات عديدة، من غرفة وغرفتي نوم، مجهّزة وفق أعلى المعايير العالمية، وتضم كافة المرافق وأفضل وسائل الراحة، كما أن جميع الوحدات السكنية مفروشة بأرقى وأجود أنواع الأثاث بأحدث صيحات الموضة، مُقدمة بذلك تصاميم عصرية تتميز بالأناقة، إضافة إلى ديكورات الإضاءة المميزة، ونباتات الزينة الطبيعية، لتضفي انتعاشاً خاصاً على المنزل.