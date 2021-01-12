«دبي للتسوق» يلحظ زيادة في عدد المتسوقين السياح



دبي: ”الخليج 365”

يواصل مهرجان دبي للتسوق مسيرته الحافلة بالنجاح والإنجازات، ليصبح اليوم أكبر وأطول مهرجانات التسوق على مستوى العالم، من خلال الشراكة الحقيقية التي تربط بين القطاعين العام والخاص، وكذلك جهود ودعم شركاء المهرجان الذين يجتمعون كلهم، لتحقيق الهدف المشترك، وهو تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق على مستوى العالم.

وتواصل الدورة السادسة والعشرون لمهرجان دبي للتسوق فعالياتها التي بدأت في 17 ديسمبر الماضي، وتستمر حتى 30 يناير الجاري، لتشكل وجهة مثالية لسكان وزوار المدينة للاستمتاع بموسم الشتاء، وكذلك العروض الترويجية الفريدة من نوعها، وأيضاً الحفلات الموسيقية والأسواق والاستعراضات المباشرة، والمأكولات المختلفة وغيرها.

وتحرص مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق على توثيق علاقاتها مع شركائها لتقديم الأفضل لزوار مهرجان دبي للتسوق.

الإجراءات الاحترازية

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «نجحت هذه الدورة في تسليط الضوء مرة أخرى على طموح دبي اللامحدود، والأفكار المبتكرة، والخبرة في تنظيم المهرجانات والأحداث الدولية الكبرى على الرغم من الظروف التي يعيشها العالم أجمع».

وعلق ميشال عياط، الرئيس التنفيذي – الشركة العربية للسيارات: «مع وصوله إلى دورته السادسة والعشرين، تفخر العربية للسيارات بشراكتها الاستراتيجية مع المهرجان منذ انطلاقته الأولى، حيث نؤمن بتأثيره الإيجابي في الصعيدين الوطني والإقليمي».

مئات الجوائز

وقال تيموثي إيرنست، مدير مجموعة الفطيم لقطاع التجزئة والترفيه: ونظراً لعدم قدرة المقيمين على السفر إلى الكثير من البلدان حالياً وتزايد عدد السياح الوافدين إلى الإمارات، تشهد مراكز التسوق زيادة في عدد المتسوقين أسبوعياً. ما يعكس ثقة المتسوقين بالبيئة الآمنة التي نوفرها في مراكز التسوق التابعة لنا، وسنواصل العمل وبذل كافة الجهود التي من شأنها تعزيز نمو القطاع.

وعلق متحدث باسم «إعمار مولز» قائلاً: يقدّم الموسم الحالي من مهرجان دبي للتسوق عروضاً ترويجية ومبيعات منقطعة النظير للمتسوقين، حيث توفر العديد من الصفقات والخصومات المجزية.

وقال بانكاج كومار، رئيس التجزئة في «جمبو للإلكترونيات»: واصلت الفئات الجديدة من منتجاتنا مثل الأجهزة المنزلية الصغيرة، والمعدات الموسيقية الإلكترونية، وأجهزة العناية الشخصية في تحفيز معدلات النمو التي نحققها. فضلاً عن ذلك، أدى إطلاق المنتجات الجديدة مثل «آيفون 12»، و«بلاي ستيشن 5».

تجربة لا تنسى

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق (الإمارات)، لدى «ماجد الفطيم العقارية»: على مدار مهرجان دبي للتسوق هذا العام، سنفعل ذلك عن طريق الاحتفاء بالأشخاص الذين دعمونا منذ فترة طويلة من خلال زيارة متاجرنا باستمرار.

وقالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا»: لاحظنا زيادة في إقبال الزوار وارتفاع نسبة أرقام المبيعات خلال النصف الأول من مهرجان دبي للتسوق 2021 بمعدل 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي خلال مهرجان دبي للتسوق 2020.

تجارب جديدة

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لمشاريع الضيافة وإدارة الأصول في «نخيل مولز»: «مهرجان دبي للتسوق في دورته السادسة والعشرين يشكل علامة فارقة بالنسبة لـ«نخيل مولز»، حيث شهدت مراكز التسوق التابعة لها زيادة كبيرة في إقبال السياح والمقيمين. لقد استفاد تجار البيع بالتجزئة بشكل كبير من الأنشطة التي تُقام على مستوى المدينة، وهو ما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للبيع بالتجزئة».

وقال فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك رأس الخيمة الوطني: «لاحظنا زيادة في الإنفاق لدى العملاء على فئات الرفاهية بنسبة 15% والأزياء والملابس بنسبة 12% والمطاعم بنسبة 5% منذ بداية المهرجان. ويسعدنا أن يكون البنك راعياً رئيسياً لمهرجان دبي للتسوق الذي يقدّم للمقيمين في دبي وللزوار أفضل المزايا.