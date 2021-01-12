شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليار دولار قيمة مزوّد حلول الدفع الرقمية «تشيك أوت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «تشيك أوت» Checkout.com، مزوّد حلول الدفع الرقمية، عن انتهاء جولتها التمويلية الثالثة بجمع 450 مليون دولار، الأمر الذي يرفع قيمتها النهائية إلى 15 مليار دولار لتصبح رابع أعلى شركات التكنولوجيا المالية قيمة في العالم، والأعلى قيمة كذلك بين الشركات الممولة برأس المال المغامر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مع مواصلة توسعها على مستوى العالم.

وقادت جولة التمويل الثالثة «تايجر جلوبال مانجمنت»، شركة استثمارات التكنولوجيا التي تتخذ من نيويورك مقراً لها والشريكة لعدد مع أبرز شركات النمو في السوق مثل «فيسبوك»، و«لينكد إن»، و«سبوتيفاي»، و«بايت دانس» و«جايدي». وشارك في جولة التمويل الثالثة أيضاً شركة «جرينوكس كابيتال»، إلى جانب عدد من المستثمرين الحاليين مثل «إنسايت بارتنرز»، و«دي إس تي جلوبال»، وصندوق «كوتو» الاستثماري، و«بلوسوم كابيتال»، وصندوق «إنديفور كاتاليست»، وصندوق الثروة السيادية السنغافوري «جي آي سي».

وتأتي جولة التمويل الثالثة فيما يتطلع الاقتصاد العالمي إلى التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد-19». ومع أن العديد من الشركات اعتمدت طويلاً على أنظمة دفع موحدة تناسب الجميع، إلا أن الحاجة إلى حفز الأداء وشفافية المدفوعات واستخلاص المعلومات القيّمة من البيانات أصبحت أكثر إلحاحاً لامتلاك ميزة تنافسية فارقة.