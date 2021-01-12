شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو تحصل على تمويل قصير الأجل بمبلغ 78.9 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات عن حصولها على تمويل قصير الأجل من أحد البنوك المحلية بمبلغ 78.9 مليون دولار (24.2 مليون دينار).

وقالت الشركة، في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن التمويل سيتم استخدامه للوفاء بالمتطلبات التشغيلية قصيرة الأجل للشركة.

وقالت الشركة، إن أثر عملية التمويل يتمثل في زيادة الأصول عن طريق زيادة النقد والنقد المُعادل بقيمة مبلغ التمويل (24.2 مليون دينار)، وزيادة المطلوبات بنفس المبلغ عن طريق زيادة بند مُستحق لمؤسسات مالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بقيمة 5.88 مليون دينار بالربع الثالث المنتهي في 30 يونيو 2020، مقارنة بأرباح الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 3.88 مليون دينار.

وعلى صعيد التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، بلغت الأرباح 1.39 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 13.14 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي