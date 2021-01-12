شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الأسهم الأمريكية في بداية التداولات قبيل الإعلان عن خطة "بايدن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء في انتظار الكشف عن خطة الرئيس المنتخب "جو بايدن" لتحفيز الاقتصاد.



وبعد إعلان فوزه رسميا في الانتخابات الرئاسية وتصديق الكونجرس على فوزه، يستعد "بايدن" للكشف عن خطته لضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد من أجل تحفيزه في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا" وإعادته لمسار النمو.



يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 90 مليون حالة على مستوى العالم كما أن الوفيات تقترب من مليوني حالة، كما أن الولايات المتحدة على وجه الخصوص سجلت مؤخراً 300 ألف حالة إصابة في يوم واحد.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:05 بتوقيت جرينتش عند 31004 نقاط، كما استقر مؤشر "إس أند بي 500" عند مستوى 3799 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 13058 نقطة.