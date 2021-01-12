شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بنحو 1.5% وسط توقعات بقوة الطلب على المعادن الصناعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التوقعات بشأن انتعاش الطلب على المعادن الصناعية خلال العام الجاري.



وأشار محللون إلى أن الاقتصادات العالمية سوف تتعافى هذا العام بدعم من توزيع اللقاحات في الكثير من الدول حول العالم من أجل احتواء جائحة "كورونا".



وأضافوا أن المعادن الصناعية كالبلاديوم والنحاس سوف تتلقى الكثير من الدعم خاصة من الصين مع إعادة تحريك قاطرتها الصناعية خلال العام الجاري بفعل سيطرتها على الجائحة.



هذا، وقد كشفت جامعة "جون هوبكينز" عن أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 90 مليون حالة على مستوى العالم كما أن الوفيات تقترب من مليوني حالة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:42 بتوقيت جرينتش بنسبة تقل عن 0.1% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 3.61 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.64 دولار وأقل سعر عند 3.55 دولار.