رأس الخيمة تعزز حضورها السياحي في السوق الخليجي

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن توسيع حضورها في منطقة الخليج، وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص عبر تعيين وكالة تي سي آي (ترافل كونكشنز أرابيا)، العالمية في مجال المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة الفخمة، السياحة والسفر في الشرق الأوسط.

وستساهم هذه الشراكة في دعم النشاطات الترويجية والشراكات التجارية بهدف تعزيز حضور الهيئة ضمن سوق السياحة الخارجية الزاخر بالفرص في المملكة العربية السعودية.

وسيدير فريق من خبراء الترويج التجاري والمختصين في مجال تطوير الأعمال والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض مجموعةً متنوعةً من العروض الترويجية والمبادرات ضمن السوق؛ والتي ترمي إلى رفع مستوى الوعي بإمارة رأس الخيمة كوجهة أعمال وترفيه متعددة الجوانب تلبي متطلبات المسافرين الخليجيين.

هذا العام، تم تكريم هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لاستجابتها السريعة لدعم المشغلين والشركاء خلال جائحة «كوفيد -19»، وحصلت على جوائز مضاعفة للهيئة عبر فوزها بجائزة عاصمة السياحة الخليجية وجائزة شركة السياحة والضيافة للعام من مجلة Gulf Business.

في الوقت الذي حققت فيه مفاهيم الإقامة وتنمية السوق المحلية نتائج جيدة للوجهة، تستعد الهيئة للترحيب بالزوار من البلدان المجاورة، ولا سيما المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا السياق، قال إياد راسبيه، المدير التنفيذي - تطوير سياحة الوجهة وفعاليات الحوافز والمؤتمرات في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «مع فتح المجال الجوي وزيادة وتيرة السفر، الأمر الذي يعود الفضل في أغلبيته إلى التخطيط والتدابير الاحترازية التي وضعتها حكومة المنطقة، تواصل سياحة رأس الخيمة العمل على استقطاب المسافرين إلى الإمارة مع خيارات متعددة من الفنادق التي تتمثل بالعلامات التجارية العالمية والمشغلين الإقليميين المروّجين للإقامات الفسيحة التي تصحبها الخصوصية، وإضافة إلى تجارب التسوق والأنشطة المرتكزة على الطبيعة والمغامرة، توفر رأس الخيمة خياراً أقرب لمسافري دول مجلس التعاون الخليجي».

وقال أحمد سليمان، المدير المسيّر لوكالة «ترافل كونكشنز أرابيا»: «نحن على ثقة بأن السفر داخل هذه المنطقة سينمو بشكل كبير خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما من المملكة العربية السعودية، حيث يسود شعور بالألفة والراحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمثل رأس الخيمة مزيجاً مثالياً لأماكن الإقامة الفاخرة، الأنشطة العائلية، إضافة إلى الأمان الذي يسعى إليه المسافرون الخليجيون».

وتقدم «تي سي آي» دعماً سلساً للمبيعات والتسويق لشركائها في قطاع الفندقة ذات المستوى العالمي، معززة صناعة السفر عبر زيادة الأرباح من خلال تنشيط قطاع السفر من الشرق الأوسط إلى العقارات والوجهات الموجودة في جميع أنحاء العالم من خلال تحديد نقاط القوة التسويقية، بالإضافة إلى دراسة أحدث صيحات السفر وأسلوب الحياة، ومع المعرفة العميقة بسوق دول مجلس التعاون الخليجي، فإن تي سي آي قادرة على إنشاء ورعاية تحالفات استراتيجية لتلبية أهداف عملائها.

