النسخة الخامسة من منتدى الطاقة العالمي في أبوظبي 19 الجاري

أبوظبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينظم المجلس الأطلسي النسخة الخامسة من منتدى الطاقة العالمي في أبوظبي في الفترة بين 19 و22 يناير 2021 في إطار تفاعلي مبتكر على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة وهو منصة عالمية لتحفيز ودفع عملية التنمية المستدامة في العالم.

وسيجمع المنتدى أبرز الشخصيات الحكومية ونخبة من التنفيذيين في القطاع ووزراء الطاقة وقادة الفكر العالميين لإرساء أجندة الطاقة العالمية لهذا العام، فيما يقام بالشراكة مع كلٍ من وزارة الطاقة والصناعة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة «مبادلة للاستثمار»، وآر بي سي كابيتال ماركتس وشركة «سيمينز للطاقة» بصفتها رئيساً بلاتينياً مشاركاً وسي إن يس سي بصفتها الشريك الإعلامي.

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «في ظل التحديات الفريدة وغير المسبوقة التي نواجهها الآن جراء فيروس «كوفيد- 19»، يحظى الحوار والتعاون بأهمية تفوق أي وقت مضى؛ متوقعاً أن يساهم قطاع الطاقة بدور حيوي ومحوري في التعافي بعد تجاوز الجائحة».

وأضاف، «قادرون على تجاوز جائحة «كوفيد-19» بكل اقتدار تمهيداً للخروج منها أكثر قوة في مواجهة التحديات، وتحويلها إلى فرص داعمة لاستدامة مستقبل قطاع الطاقة»، وأن مستقبل القطاع يعتمد بالأساس على البحث، والتطوير، والابتكار والتعاون لتجاوز التحديات التي تعترضنا؛ فقد أظهر تفشي هذا الوباء العالمي أهمية تحقيق أهدافنا ورؤيتنا المشتركة لضمان مستقبل مستدام وسعيد ومزدهر للجميع».

وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية أن منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي يُشكل منصّة هامّة، وفرصة فريدة لمختلف الأطراف المعنية، لتعزيز التعاون والحوار ومناقشة مستقبل قطاع الطاقة على مستوى العالم.

وستتم استضافة الاجتماع الذي يستمر 4 أيام بطريقة تفاعلية تسمح بمساهمة المشاركين من حول العالم مع بث فعاليات البرنامج مباشرةً للجمهور عبر كافة المناطق الزمنية الرئيسية.

وقال فريديريك كيمب، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي:«لا شك في أن الوباء والصعوبات الاقتصادية التي نتجت عنه قد أدت إلى تسريع الخطى نحو تحول الطاقة إلى إزالة الكربون والاعتماد على تقنيات جديدة متطورة مع ما يصاحب ذلك من تحولات جيوسياسية وللأسف لم نستطع هذا العام أن نوجد فعلياً في أبوظبي إلا أن هذه الفعالية الافتراضية ستسمح بمشاركة أبرز القادة في القطاع وصناع القرار بالإضافة إلى الإعلاميين من حول العالم».

وفي دورته لعام 2021، سيركز المنتدى بشكل خاص على التحديات والفرص في نظام الطاقة في مرحلة ما بعد الجائحة وللمرة الأولى خلال الفعالية، سيصدر مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي «أجندة الطاقة العالمية»، وهي دراسة استقصائية تشمل مئات من كبار خبراء الطاقة حول تأثيرات جائحة كوفيد-10 والتوقعات طويلة الأمد للقطاع، كما سيناقش المؤتمر أولويات الطاقة للإدارة الأمريكية الجديدة تحت رئاسة بايدن، بالإضافة إلى دور الشرق الأوسط في تحول الطاقة وكيفية مواجهة الاقتصادات الكبرى تغير المناخ.

من جهته، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات في الإمارات، شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»:«تبرز الحاجة إلى توظيف استثمارات كبيرة في كافة أشكال الطاقة، لتلبية الطلب العالمي المستقبلي، بالإضافة إلى تحقيق النتائج المرجوة للحد من الانبعاثات على المستوى العالمي، ونحن نعمل بشكل نشط على استكشاف الفرص الناشئة في تكنولوجيات الطاقة والهيدروجين على وجه التحديد ويعد منتدى الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي وأسبوع أبوظبي للاستدامة منصتين رئيسيتين تمكنان الشركاء من المستثمرين والمشغلين وصولاً إلى صنّاع السياسات والعملاء من العمل معاً، وإيجاد حلول مبتكرة للتغلب على التحديات العالمية».

يذكر أن المجلس الأطلسي قد نظم أكثر من 400 فعالية عامة منذ شهر مارس 2020 حصدت أكثر من 1.8 مليون مشاهدة وسيستفيد منتدى الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي من جميع مزايا هذا العالم الافتراضي الجديد.

ويشمل منتدى الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي في نسخة عام 2021 قمة تشمل الحزبين الأمريكيين حول المناخ والاقتصاد وتضم أعضاء الكونجرس من كلا الطرفين. تعقد الجلسة في 22 يناير وستناقش حلول الطاقة النظيفة التي تعالج جائحة «كوفيد-19» وفقدان الوظائف وتغير المناخ.