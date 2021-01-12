شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى فى 11 شهرا قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح ، مسجلة أعلى مستوى فى 11 شهرا ، استنادا على آمال توسيع التحفيز الاقتصادي فى الولايات المتحدة ، بعد تعهد الرئيس المنتخب " جو بايدن " إطلاق حزمة إنفاق مالي ضخمة لدعم أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.05% إلى مستوي 53.23$ الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 52.16$، وسجل أدني مستوي عند 52.09$ ،و صعد خام برنت بنسبة 2.0% إلى مستوي 56.70$ للبرميل الأعلى منذ شباط/فبراير الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 55.60$ ، وسجل أدنى مستوي عند 55.54$.

عند تسوية الأمس ، فقد الخام الأمريكي نسبة 0.9% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح.

حققت أسعار النفط العالمية الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 9% ،بأكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، بعد تعهد المملكة العربية السعودية خفض إنتاجها النفطي خلال الشهرين المقبلين ، بالإضافة إلى انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" الذي يوشك على استلام مهام منصبه يوم 20 كانون الثاني/يناير الجاري ،بإطلاق حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة فى البلاد ،وقال إنها ستكون بتريليونات الدولارات ،ومن المقرر الكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يوم الخميس المقبل.

وقال بنك "جولدمان ساكس" إن خام برنت قد يرتفع إلى 65$ للبرميل بحلول صيف هذا العام ، مدفوعات بالتخفيضات السعودية ،والآثار المترتبة على تحول السلطة فى الولايات المتحدة إلى الحزب الديمقراطي.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.