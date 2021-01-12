شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلى عن ذروة 3 أسابيع بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، ويكبح الخسارة ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لمستوي أعلى جديد خلال عشرة أشهر.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 90.30 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.51 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.61 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.73 نقطة ، فى ظل استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 2.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم السادس على التوالي ، مسجلا مستوي 1.174% الأعلى منذ آذار/مارس 2020.

يدعم تلك المكاسب انحسار التوترات السياسية فى الولايات المتحدة ، مع اقتراب تسليم السلطة للرئيس المنتخب "جو بايدن" يوم 20 كانون الثاني/يناير ، وبعد سيطرة الحزب الديمقراطي على الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب.

من جانبه ، تعهد الرئيس المنتخب "جو بايدن" يوم الجمعة بإطلاق حزمة تحفيز ضخمة لدعم الاقتصاد الأمريكي ،والذي قال إنها ستكون بتريليونات الدولارات ،وأشار إلى الكشف عن المزيد من التفاصيل فى إعلان رسمي يوم الخميس المقبل.