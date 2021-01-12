شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبتعد عن ذروة 11 شهرا بفعل تسارع عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى 11 شهرا ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد توقف موجة الصعود الواسعة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ، فى أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي 411.92 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مبتعدا عن ذروة 11 شهرا ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع المرافق ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.1% ، فى ظل تراجع معظم أسهم الشركات الكبرى العاملة فى القطاع.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.7% ، فى أول خسارة فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي قياسي جديد عند 3,826.69 نقطة.

تقوضت المعنويات مجددا فى معظم أسواق المال العالمية ، فى ظل الزيادة المستمرة لإصابات فيروس كورونا فى معظم أنحاء العالم ، بالإضافة إلى تركيز المستثمرين على التطورات السياسية فى الولايات المتحدة.

قدم أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري يوم الاثنين طلبا لإخضاع الرئيس الحالي "دونالد ترامب" للمسألة على تحريضه للهجوم الغوغائي الذي حدث فى مبني الكابيتول الأسبوع الماضي ،ويخطط الديمقراطيين للتصويت على هذا الطلب هذا الأسبوع قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية ترامب فى 20 كانون الثاني/يناير الجاري.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.1%.