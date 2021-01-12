شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتد من أدنى مستوى فى 6 أسابيع بدعم توقف صعود الأسهم العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لترتد من أدنى مستوى فى ستة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بدعم توقف موجة صعود الأسهم العالمية ، ويكبح محاولات التعافي الحالية الأداء القوي للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.1% إلى 1,863.86$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,844.05$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,841.25$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 1,817.31$ للأونصة ، بفعل ارتفاع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

انخفضت معظم مؤشرات الأسهم العالمية يوم الثلاثاء لتعكس توقف موجة الصعود التي سيطرت على الأسواق الفترة الأخيرة ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد توجه الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكي نحو عزل الرئيس "دونالد ترامب" فى أعقاب أحداث حصار الكابيتول الأسبوع الماضي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأقل من 0.1% ، محافظا على مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 90.72 نقطة المسجل بالأمس ، عاكسا استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يدعم هذا الأداء استمرار ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، وتسجيله يوم الثلاثاء أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 1.158% ،عقب تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة فى الولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 0.4 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,181.71 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي.