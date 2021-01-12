شكرا لقرائتكم خبر عن نادك توقع مذكرة تفاهم لتشكيل تحالف لتقديم عرض مشترك للاستحواذ على مطحنة دقيق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتشكيل تحالف لتقديم عرض مشترك للاستحواذ على مطحنة دقيق من أصل مطحنتي دقيق سيتم طرحها للتخصيص من قبل المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب.

وأفادت نادك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الجهة التي تم التوقيع معها هي مجموعة أولام الدولية، شركة الراجحي الدولية للاستثمار، وشركة ابناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري "الأطراف". ويشار للأطراف والشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" بـ "التحالف".

وبحسب البيان، تهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد الأسس التي سينطلق منها الأطراف للتفاوض بشأن إبرام اتفاقية مشروع مشترك ("اتفاقية المشروع المشترك") في حال ترسية العرض المشترك للأطراف.

ويُشار إلى أن اتفاقية المشروع المشترك ستهدف إلى تنظيم العلاقة بين أطراف التحالف كشركاء في شركة قابضة تؤسس في المملكة العربية السعودية لغرض تملك وتشغيل الأصل المراد الاستحواذ عليه "الشركة القابضة".

هذا وسيتم تحديد قيمة العرض المشترك باتفاق الأطراف وبعد استكمال الدراسات المالية والقانونية على الأصل المراد الاستحواذ عليه.

وأفادت الشركة، إلى أن إبرام اتفاقية المشروع المشترك سيكون بعد ذلك وتأسيس الشركة القابضة سيكون معلق على قيام المؤسسة العامة للحبوب بقبول العرض المشترك وترسية الأصل المراد الاستحواذ عليه للأطراف.

هذا وسيتم تحديد نسب ملكية الأطراف في الشركة بشكل نهائي بعد قبول المؤسسة العامة للحبوب للعرض المشترك وترسية الأصل المراد الاستحواذ عليه للأطراف.

وأشارت نادك إلى أن مذكرة التفاهم تعتبر نافذة من تاريخ التوقيع عليها وحتى تاريخ إنهائها أو انتهائها وفقاً للأحكام ذات الصلة في المذكرة.

وكشفت نتائج أعمال "نادك"، مؤخرا، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وحققت الشركة صافي خسائر بلغ 44.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 49.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 104.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 52.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.