شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يرتفع بمنطقة إيجابية – تحليل – 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 63.52، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 83.07 إلى 31.98)، ووسط تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.64% بما يعادل 1.07 نقطة ليستقر على سعر 66.44 دولار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 63.52، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 71.17 الذي يمثل نسبة 76.45 من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد