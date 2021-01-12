شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك أوف أمريكا (BAC) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.66% بما يعادل 0.54 نقطة ليستقر على سعر 33.07 دولار، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 30.55، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 35.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد