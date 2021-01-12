شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة بوينج (BA) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.48% بما يعادل -3.11 نقطة ليستقر السهم على سعر 206.79 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليستعيد تعافيه، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط استقرار تداولاته القادمة أعلى مستوى 208.04، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 234.58.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه