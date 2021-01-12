شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.01% بما يعادل -1.07 نقطة ليستقر على سعر 104.60 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 106.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 113.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه