شكرا لقرائتكم خبر عن شراكات لـ«مكتب أبوظبي للاستثمار» مع «مايكروسوفت» و«بلاج آند بلاي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعمل اثنتان من أهم الجهات العالمية المعنية بتمكين الشركات الناشئة، على إطلاق سلسلة من البرامج الحيوية في إمارة أبوظبي لتسريع فرص النمو المتاحة أمام هذه الشركات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة. وفي هذا السياق، عقد مكتب أبوظبي للاستثمار شراكات منفصلة مع كل من «مايكروسوفت» و«بلاج آند بلاي» لتنفيذ مجموعة من المبادرات التي تزود مؤسسي الشركات الجديدة ورواد الأعمال بالأدوات والموارد الضرورية لتوسعة نطاق أعمالهم بنجاح وتحقيق رؤاهم وأفكارهم ذات الآثار الإيجابية الملموسة.

وقامت إمارة أبوظبي ببناء بيئة أعمال مواتية تركز على المواهب الواعدة لمساعدة الشركات الناشئة المبتكرة على الوصول إلى النجاحات التي تنشدها في الإمارة، واحتلت بفضل ذلك المرتبة الثانية عشرة عالمياً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في 2020. وبهدف المحافظة على زخم تطور منظومة الابتكار في الإمارة، يتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع كل من «مايكروسوفت» و«بلاج آند بلاي» لتمكين الشركات الناشئة من خلال تزويدها بالتمويل الاستراتيجي اللازم لمشاريعها الرئيسية، ودعم الشركات التي تتمتع بمقومات نمو عالية وما زالت في المراحل الأولى لأعمالها.

تمكين الشركات الناشئة

بهذه المناسبة، قال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «وضعت إمارة أبوظبي الأسس الصحيحة لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى كافة الفرص والوسائل التي تساعدهم على تحويل أفكارهم الطموحة إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع. ونؤكد التزامنا بتعزيز دعمنا للمستثمرين والمبتكرين خلال عام 2021، وهو ما يتجسد في اتفاقيات التعاون الجديدة الموقعة مع جهات وبرامج تمكين من كافة أنحاء العالم لرفد مجتمع الأعمال بالتمويل والعلاقات والإرشاد اللازم. وفي الوقت الذي يستشرف فيه الاقتصاد العالمي المراحل المستقبلية، تتمتع إمارة أبوظبي اليوم بمكانة تؤهلها لأن تكون الوجهة الاستثمارية الأولى لذوي الأفكار الخلّاقة لتحقيق طموحاتهم فيها».

الدعم التقني والمهني

ويتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع «مايكروسوفت» لإطلاق سلسلة من المبادرات ضمن برنامج «مايكروسوفت للشركات الناشئة»، والذي يقدم الدعم التقني والمهني وخدمات أزور للحوسبة السحابية بهدف تسريع فرص نمو الشركات الناشئة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى «مايكروسوفت» إدارة عدد من البرامج على مدى خمس سنوات لدعم منظومة الشركات التكنولوجية الناشئة في المنطقة. وستبدأ هذه الخطوة مع برنامجي «مسرّع X للنمو»، برنامج المسرعات الافتراضي الذي يركز على توظيف المشاريع الناشئة المحلية والإقليمية لتأسيس وتوسيع نطاق عملياتها في إمارة أبوظبي؛ وبرنامج «Highway to 100 Unicorns»، المبادرة التفاعلية التي تنظم أنشطة تركز على المشاريع الناشئة بدعم من منظومة الشركاء الإقليميين لجذب الشركات التي تتمتع بمقومات نمو عالية للمشاركة في برامج مستقبلية تطلقها «مايكروسوفت» ومكتب أبوظبي للاستثمار. ويجري العمل في المرحلة الحالية على إعداد مبادرات جديدة موجهة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الطلاب الجامعيين، من المقرر إطلاقها خلال الأشهر المقبلة.

مايكروسوفت الإمارات قال سيد حشيش، المدير العام لـ «مايكروسوفت الإمارات»: «تلعب الشركات الناشئة دوراً محورياً في الدفع قدماً بعجلة الابتكار وتسريع النمو الاقتصادي، وأصبحت إمارة أبوظبي منصة لإطلاق أفكار وابتكارات هذه الشركات وتوسيع نطاقها على مستوى العالم. وتأتي شراكتنا الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتعكس عمق التزامنا بأن نكون الشريك التكنولوجي العالمي الداعم لمسيرة نمو وتطور رواد الأعمال الواعدين، وأن نساهم في تأسيس أعمال وشركات تحدث نقلات نوعية في مختلف القطاعات بالاعتماد على أحدث الابتكارات التكنولوجية، وتمكينها من تحقيق إنجازات ونجاحات أكبر».

وتعتبر «بلاج آند بلاي» منصة للابتكار تجمع بين أفضل المشاريع الناشئة وأكبر الشركات والهيئات الحكومية في العالم، وتدير حالياً برامج مسرعات تنموية في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من مربعة سوق أبوظبي المالي. وكانت الشراكة بين «بلاج آند بلاي» و«سوق أبوظبي المالي» قد أثمرت منذ انطلاقها عام 2017 عن تأسيس قوة دافعة للابتكار في المنطقة، من خلال تسهيل وصول المشاريع الإقليمية الناشئة إلى خبرات ومعارف الشركات العالمية الناشئة والكبرى على حد سواء. ويعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على الدفع قدماً بهذا التوجه من خلال الشراكة مع «بلاج آند بلاي» لدعم اثنين من برامج المسرعات الحالية التي تركز على قطاعي التكنولوجيا المالية والصحية، إلى جانب إطلاق مسرّع إضافي سيتم إدخاله حيز التشغيل خلال النصف الأول من العام الحالي. كما تتضمن الاتفاقية توفير مكتب أبوظبي للاستثمار للتمويل اللازم للمسرّعات، والتعاون الوثيق مع «بلاج آند بلاي» لترسيخ المكانة الرائدة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي كمحور رئيسي للابتكار على مستوى المنطقة.

بلاج آند بلاي

وقال سعيد عميدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بلاج آند بلاي»: «نحن فخورون بشراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار لمواصلة دعم المواهب والشركات التكنولوجية الواعدة ومساعدتها على النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. لقد انصب تركيزنا منذ السنوات الثلاث الماضية على توفير فرص أعمال حقيقية للشركات الناشئة والمبتكرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، والقادرة على ترك بصمة قوية في قطاعات اقتصادية حيوية من خلال التعاون مع الهيئات الحكومية المعنية والشركات الكبيرة. وبفضل الدعم الذي يقدمه مكتب أبوظبي للاستثمار، ومع شبكتنا المتنامية من الشراكات مع نخبة من أهم الكيانات من القطاعين العام والخاص، فإننا واثقون من نجاح رؤيتنا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تهدف إلى بناء سوق عمل مستدامة ومرنة للشركات الناشئة تضمن لها فرص الانطلاق والنجاح والتوسع».

وإلى جانب هذه الشراكات الجديدة، يتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع عدد من الشركاء بمن فيهم «مربعة سوق أبوظبي المالي» و«هاب 71» و«القابضة ADQ» و«مبادلة» لمواصلة تطوير منظومة الابتكار في الإمارة. ويلعب المكتب دوراً جوهرياً في الربط بين المستثمرين والشركات لدراسة فرص التعاون المحتملة ضمن منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي، والجمع بين الشركاء المناسبين ومساعدتهم على النمو والتوسع في الإمارة وتحقيق نجاحات مستدامة وطويلة الأمد في المنطقة.

