قرار عاجل من البنك المركزي بشأن توزيع الأرباح على المساهمين والعاملين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن البنك المركزي المصري عن عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

وأوضح "المركزي"، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي "تدعيماً للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا"

وأضاف أنه يسمح بإجراءات توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة للعام المالي 2020.

وأشار "المركزي" إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس "كوفيد 19" على الصعيدين الدولى والمحلي لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع لانتهائها ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة، ونظرا للدور المنوط به البنك المركزي من الحفاظ على سلامة النظام النقدي المصرفي، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة.