شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 12-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 12-1-2021 في البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً فى البنك الأهلي المصري 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، مقابل 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

كما تباينت أسعار العملات اليوم، فى البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر اليورو في التعاملات الصباحية انخفاضا ليسجل سعره 18.94 جنيه للشراء،19.12 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار الأمريكى بالبنوك، مسجلاً استقرارا فى البنك الأهلى المصرى وفى بنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.09 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.09 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.06 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.09 جنيه للشراء

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.09 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.08 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.