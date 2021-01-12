شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة مسقط تفقد 50 نقطة بجلسة تعاملات الثلاثاء وسط هبوط 18 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 1.35% خاسراً 50.294 نقطة ليغلق عند مستوى 3675.051 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.5 مليون سهم بقيمة 934.6 ألف ريال عبر تنفيذ 354 صفقة لعدد 39 سهماً.

وارتفعت 8 أسهم على رأسها سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 3.23%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 3.11%، ثم سهم "العمانية المتحدة للتأمين" بنسبة 3.02%، فيما تراجع 18 سهماً على رأسها سهم "العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفست)" بنسبة 4.71%، ثم سهم "البنك الأهلي" بنسبة 4%، ثم سهم "بنك ظفار" بنسبة 3.85%، فيما تصدر سهم "أريدو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 132.1 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة فنادق الخليج (عمان)، النتائج المالية الأولية غير المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وحققت إجمالي إيرادات 3 ملايين ريال عماني خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 مقابل 8.4 مليون ريال عماني خلال عام 2019 بنسبة انخفاض 64.2%، وتحولت الشركة للخسائر وبلغت 886 ألف ريال عماني ماقل صافي أرباح 1.5 مليون ريال عماني بنسبة انخفاض 157.27%.

كما أعلن صندوق أمان للاستثمار العقاري، تحقيق إجمالي إيردات عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وبلغ 1.2 مليون ريال عماني، وحقق صافي الربح بعد ضريبة الدخل 1.1 مليون ريال عماني.

وأعلنت شركة أعلاف ظفار، البيانات المالية الأولية غير المدققة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وبلغ إجمالي إيرادات المبيعات 34 مليون ريال عماني خلال عام 2020 مقابل 34.7 مليون ريال عماني خلال عام 2019 بنسبة انخفاض 2%، وبلغ إجمالي صافي الدخل بعد الضرائب خسائر بقيمة 70 ألف ريال عماني مقابل أرباح بقيمة 423 ألف ريال عماني بنسبة انخفاض 117%.